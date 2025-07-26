7:20 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وسائل إعلام إسرائيلية: نستعد لسيناريوهات عدة للتعامل مع السفينة حنظلة وفق التوجيهات السياسية

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o