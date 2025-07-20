Jul 20, 2025 7:29 AMClock
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وسائل إعلام إسرائيلية: نحو 2000 درزي في إسرائيل بينهم جنود من الجيش أعلنوا عزمهم القتال في سوريا إذا لم تتوقّف الهجمات ضد الدروز

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