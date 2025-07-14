Jul 14, 2025 9:40 AMClock
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وسائل إعلام إسرائيلية: نتنياهو قال في محادثات مغلقة إنه يعتقد أنه سيتم التوصل لاتفاق بشأن غزة لكنه لن يكون على حساب سقوط حكومته

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