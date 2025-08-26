Aug 26, 2025 8:05 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وسائل إعلام إسرائيلية: من بين المتغيبين عن اجتماع المجلس الوزاري بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o