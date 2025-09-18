12:18 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل عدد من الجنود الإسرائيليين جراء انفجار عبوة ناسفة جنوب رفح ومن المفترض بأن هذه المنطقة تُعد منطقة آمنة للجيش الإسرائيلي

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o