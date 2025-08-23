آخر الأخبار
أخبار محلية
تحليل سياسي
خاص
اقتصاد
عدل وأمن
اقليميات
دوليات
مركزية شباب
تكنولوجيا
مجتمع
منوعات
رياضة
صحة
متفرقات
دراسة واتفاقيات
صحف
مقالات
Aug 23, 2025 5:26 PM
أبرز الأحداث
وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل جندي في خان يونس جنوب قطاع غزة جراء انفجار عبوة ناسفة
إخترنا لك
شهود لرويترز: قصف يستهدف صنعاء بالقرب من منطقة المجمع الرئاسي وقواع...
2025-08-24 15:59:28
أبرز الأحداث
وزير داخلية إيطاليا: طرد 200 لاجئ ومسؤولة أوروبية تحذر من "كارثة دي...
2025-08-24 15:55:45
أبرز الأحداث
القناة 14نقلا عن الجيش الإسرائيلي: طائراتنا تقصف الآن أهدافا إرهابي...
2025-08-24 15:55:10
أبرز الأحداث
آخر الأخبار
شهود لرويترز: قصف يستهدف صنعاء بالقرب من منطقة المجمع الرئاسي وقواعد صواريخ
وزير داخلية إيطاليا: طرد 200 لاجئ ومسؤولة أوروبية تحذر من "كارثة ديموغرافية"
القناة 14نقلا عن الجيش الإسرائيلي: طائراتنا تقصف الآن أهدافا إرهابية في اليمن
وسائل إعلام إسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يشن هجوماً في اليمن
حماس: نتنياهو يرفض كل الحلول ويصر على عرقلة الاتفاق
الرئيس الأوكراني: أوكرانيا تستخدم في الآونة الأخيرة أسلحتها الخاصة لضرب روسيا ولا تتشاور مع واشنطن بشأن ذلك
فضل الله: لتوحيد الجهود في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية
أكسيوس: مسؤولون أميركيون يقولون إنه في ظل استمرار الحرب في غزة فإن لإسرائيل مصلحة في تهدئة الأوضاع على الحدود مع سوريا ولبنان والتوصل إلى ترتيبات جديدة مع الدولتين
مصدر دبلوماسي: لا علاقة لزيارة فريق فني سعودي بيروت بسفر السعوديين إلى لبنان
تحليق مـسير اسرائيلي منخفض فوق اجواء منطقة الزهراني والجوار
عائلات الرهائن تضغط.. احتجاجات أمام منازل وزراء إسرائيل
بخطتين رئيسيتين.. جيش إسرائيل يستعد لمناورات في غزة
دوليات
روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات بعشرات المسيرات
صحة
في منزلك.. "تعديل بسيط" يخفض ضغط الدم بشكل طبيعي
العنب.. فاكهة صغيرة بمفعول "خارق" للقلب والدماغ
البعثة العسكرية الإيطالية قدّمت جهاز تصوير شعاعي لمستشفى سبلين
بخاش في اجتماع نقباء المهن الصحية: للعمل على ملف منتحِلي الصفة داخل القطاع
"الوقاية من أمراض السرطان وتعزيز السلامة العامة" ندوة من تنظيم "اليازا"
الأكثر قراءة
رقم سرّي يفتح جميع شبكات الواي فاي
الأسد محاصر بالغارات والتظاهرات والانهيار: هل يرضخ للحل السياسي؟
نداء من رئيس بلدية طرابلس إلى السكان
تقارير مضللة عن حشود عسكرية وروايات عن اقتحامات وهمية...الحدود الشمالية بأمان!
بالأسماء: اليكم الفائزين بالإنتخابات البلدية والإختيارية في جبل لبنان
إليكم النتائج الأولية للانتخابات البلدية والاختيارية في الشمال
الحزب يعزز قدراته القتالية بالمسيّرات تحضيرا للحرب ...إجتياح إسرائيلي وصولا إلى الأوّلي!؟
آخر الأخبار
3:59 PM
شهود لرويترز: قصف يستهدف صنعاء بالقرب من منطقة المجمع الرئاسي وقواعد صواريخ
3:55 PM
وزير داخلية إيطاليا: طرد 200 لاجئ ومسؤولة أوروبية تحذر من "كارثة ديموغرافية"
3:55 PM
القناة 14نقلا عن الجيش الإسرائيلي: طائراتنا تقصف الآن أهدافا إرهابية في اليمن
3:54 PM
وسائل إعلام إسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يشن هجوماً في اليمن
3:50 PM
حماس: نتنياهو يرفض كل الحلول ويصر على عرقلة الاتفاق
3:48 PM
الرئيس الأوكراني: أوكرانيا تستخدم في الآونة الأخيرة أسلحتها الخاصة لضرب روسيا ولا تتشاور مع واشنطن بشأن ذلك
3:47 PM
فضل الله: لتوحيد الجهود في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية
3:45 PM
أكسيوس: مسؤولون أميركيون يقولون إنه في ظل استمرار الحرب في غزة فإن لإسرائيل مصلحة في تهدئة الأوضاع على الحدود مع سوريا ولبنان والتوصل إلى ترتيبات جديدة مع الدولتين
3:44 PM
مصدر دبلوماسي: لا علاقة لزيارة فريق فني سعودي بيروت بسفر السعوديين إلى لبنان
3:35 PM
تحليق مـسير اسرائيلي منخفض فوق اجواء منطقة الزهراني والجوار
المزيد
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
تطبيق المركزية الجديد
حمله الآن
أخبار محلية
2:11 PM
الراعي: الوطن يُبنى بالأفعال لا بالشعارات…...
اقليميات
12:48 PM
بالصور.. ضبط دراجة نارية محمّلة بالذخائر ف...
أخبار محلية
12:37 PM
تأجيل التصويت على التمديد لليونيفيل؟
أخبار محلية
12:11 PM
عودة: وحدهما الغفران والمسامحة ينتشلان الب...
أخبار محلية
11:48 AM
تفاصيل المخيمات الفلسطينية في لبنان.. التح...
أخبار محلية
11:26 AM
الصايغ: على حزب الله اتخاذ القرار بانتقاله...
اقليميات
10:46 AM
الإدارة الذاتية عن تأجيل الانتخابات في سور...
خاص
11:27 AM
نتائج الحرب تفرض نفسها على التجديد لـ "الي...
خاص
Aug 23, 2025 11:20 AM
نتنياهو يتحدى العالم ويوسع الاستيطان.. مكا...
الرئيسية
أخبار محلية
تحليل سياسي
خاص
اقتصاد
عدل وأمن
اقليميات
دوليات
مركزية شباب
تكنولوجيا
مجتمع
منوعات
رياضة
صحة
متفرقات
دراسة واتفاقيات
صحف
مقالات
Beirut, Lebanon
o
C
23
o