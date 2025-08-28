4:07 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وسائل إعلام إسرائيلية: معلومات عن تفكيك أجهزة مراقبة تركية في عملية بدمشق كانت تهدف إلى جمع معلومات استخباراتية عن إسرائيل

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o