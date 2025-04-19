Apr 19, 2025 3:51 PMClock
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وسائل إعلام إسرائيلية: معارك ضارية بين قوات الجيش ومسلحين فلسطينيين في مواقع مختلفة بشمال قطاع غزة

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