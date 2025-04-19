Apr 19, 2025 7:59 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وسائل إعلام إسرائيلية: مئات الإسرائيليين يتظاهرون في بلدة شرق تل أبيب يزورها نتنياهو

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o