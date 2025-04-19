Apr 19, 2025 3:42 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وسائل إعلام إسرائيلية: قتيل وعدد من الإصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي بعد استهداف آلية عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة بقذيفة تبعها تفجير عبوة ناسفة في فريق الإنقاذ

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o