Aug 6, 2025 9:06 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر: نتنياهو يؤيد احتلال غزة ولم يقتنع بالخطة التي قدمها رئيس الأركان بشأن حصار مدينة غزة ومخيمات الوسط

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o