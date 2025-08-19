آخر الأخبار
9:15 AM
وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر دبلوماسية فرنسية: باريس ملتزمة بحل الدولتين وترفض تصريح نتنياهو بشأن إسرائيل الكبرى
رئيس الوزراء الأردني يؤكد خلال لقائه سلام وقوف الأردن إلى جانب لبنا...
2025-08-19 12:51:32
القناة 13 الإسرائيلية: المالية تقترح زيادة ميزانية الدفاع 30 مليار ...
2025-08-19 12:49:50
بلومبرغ عن وثائق: البنتاغون يخطط لإنفاق نحو ٣.٥ مليار دولار لتجديد ...
2025-08-19 12:37:48
القصيفي ينعى جان لوي مانغي الصحافي
رئيس الوزراء الأردني يؤكد خلال لقائه سلام وقوف الأردن إلى جانب لبنان ودعم سيادته وأمنه واستقراره
القناة 13 الإسرائيلية: المالية تقترح زيادة ميزانية الدفاع 30 مليار شيكل وخفض 3.35% من ميزانيات الوزارات الأخرى
بلومبرغ عن وثائق: البنتاغون يخطط لإنفاق نحو ٣.٥ مليار دولار لتجديد مخزوناته عقب العمليات الإسرائيلية المتكررة
بلومبرغ عن مصادر: مسؤولون أمريكيون وأوروبيون سيعملون لتوفير ضمانات أمنية لأوكرانيا تمهيدا للقاء بوتين وزيلنسكي
لافروف: ترامب اتخذ نهجا أكثر عمقا تجاه التسوية الأوكرانية بعد قمة ألاسكا وأدرك أهمية القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة
رئيس البرلمان التركي: فلسطين بالنسبة لنا قضية وطنية وجزء كبير من هويتنا وسنواصل الدفاع عنها حتى النهاية
زعيم المعارضة الإسرائيلية: مواجهة نتنياهو تقوي قادة العالم الديمقراطي لأنه الشخصية الأكثر سمية في عالم السياسة
ساعر في رسالة لروبيو: اليونيفيل فشلت في مهمتها.. وهذا ما جاء في المشروع الفرنسي للتمديد
أوروبا تفعّل آلية الزناد.. او تمهل ايران استجابة لمسعى روسي؟
الداخلية تنشر قرار تحديد توقيت وتدابير سير الشاحنات
أ ف ب: مشروع القرار الذي تقدمت به فرنسا للتمديد لليونيفيل يتضمّن فقرة حول عزم مجلس الأمن العمل لانسحاب هذه القوة الأممية لتصبح الحكومة اللبنانية الضامن الوحيد للأمن في جنوب لبنان
دوليات
"الناتو" يعلن صياغة ضمانات أمنية لأوكرانيا بمشاركة 30 دولة
صحة
11 عملية زرع قوقعة مجانًا في "مركز سلّوم الطبي" … الأولى من نوعها في البقاع
العشبة الخضراء الأرخص ثمن.. تخفض ضغط الدم وتحمي من السرطان
9 أسباب شائعة للرؤية الضبابية يجب معرفتها
سلوم : الشروع بوكالة الدواء انتصار للمريض
عن لدغات الأفاعي... توجيهات من "الصحة"
رقم سرّي يفتح جميع شبكات الواي فاي
الأسد محاصر بالغارات والتظاهرات والانهيار: هل يرضخ للحل السياسي؟
نداء من رئيس بلدية طرابلس إلى السكان
تقارير مضللة عن حشود عسكرية وروايات عن اقتحامات وهمية...الحدود الشمالية بأمان!
بالأسماء: اليكم الفائزين بالإنتخابات البلدية والإختيارية في جبل لبنان
إليكم النتائج الأولية للانتخابات البلدية والاختيارية في الشمال
الحزب يعزز قدراته القتالية بالمسيّرات تحضيرا للحرب ...إجتياح إسرائيلي وصولا إلى الأوّلي!؟
12:55 PM
القصيفي ينعى جان لوي مانغي الصحافي
12:51 PM
رئيس الوزراء الأردني يؤكد خلال لقائه سلام وقوف الأردن إلى جانب لبنان ودعم سيادته وأمنه واستقراره
12:49 PM
القناة 13 الإسرائيلية: المالية تقترح زيادة ميزانية الدفاع 30 مليار شيكل وخفض 3.35% من ميزانيات الوزارات الأخرى
12:37 PM
بلومبرغ عن وثائق: البنتاغون يخطط لإنفاق نحو ٣.٥ مليار دولار لتجديد مخزوناته عقب العمليات الإسرائيلية المتكررة
12:32 PM
بلومبرغ عن مصادر: مسؤولون أمريكيون وأوروبيون سيعملون لتوفير ضمانات أمنية لأوكرانيا تمهيدا للقاء بوتين وزيلنسكي
12:32 PM
لافروف: ترامب اتخذ نهجا أكثر عمقا تجاه التسوية الأوكرانية بعد قمة ألاسكا وأدرك أهمية القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة
12:31 PM
رئيس البرلمان التركي: فلسطين بالنسبة لنا قضية وطنية وجزء كبير من هويتنا وسنواصل الدفاع عنها حتى النهاية
12:29 PM
زعيم المعارضة الإسرائيلية: مواجهة نتنياهو تقوي قادة العالم الديمقراطي لأنه الشخصية الأكثر سمية في عالم السياسة
12:28 PM
ساعر في رسالة لروبيو: اليونيفيل فشلت في مهمتها.. وهذا ما جاء في المشروع الفرنسي للتمديد
12:26 PM
أوروبا تفعّل آلية الزناد.. او تمهل ايران استجابة لمسعى روسي؟
