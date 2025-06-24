Jun 24, 2025 2:46 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر أمنية: انتهى الأمر ودخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران حيز التنفيذ

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o