Jul 24, 2025 10:12 AMClock
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وسائل إعلام إسرائيلية عن متحدث باسم الشرطة: العثور على المركبة التي نفذت عملية الدهس وسط إسرائيل وفرار المنفذ

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