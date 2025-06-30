Jun 30, 2025 5:38 PMClock
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وسائل إعلام إسرائيلية عن ضابط في الجيش: لا تخبط أو تراجع في العمليات العسكرية ونقترب من نقطة فاصلة مع حماس

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