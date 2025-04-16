Apr 16, 2025 8:29 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وسائل إعلام إسرائيلية: عدد الموقعين على عرائض تطالب بوقف الحرب على غزة وإعادة المخطوفين يتخطى 110 آلاف

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o