Apr 19, 2025 10:48 AMClock
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وسائل إعلام إسرائيلية: عدد الإسرائيليين الموقعين على عرائض تدعو لوقف الحرب على غزة يصل إلى قرابة 140 ألفا

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