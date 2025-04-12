Apr 12, 2025 6:50 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وسائل إعلام إسرائيلية: عائلات الأسرى بغزة تتظاهر قبالة وزارة الدفاع في تل أبيب للمطالبة بصفقة تبادل

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o