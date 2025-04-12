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Apr 12, 2025 6:50 PM
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المجلس الأعلى للدفاع: الرئيس عون شدّد على ضرورة ضبط أي ارتدادات للأحداث السورية على لبنان
المجلس الأعلى للدفاع: الرئيس عون تطرّق الى الأوضاع الأمنية مشددًا على بسط سلطة الدولة على أراضيها لما له من انعكاسات ايجابية على الأصعدة كافة
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12:30 PM
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