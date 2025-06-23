Jun 23, 2025 10:26 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وسائل إعلام إسرائيلية: طائرة إسرائيلية تغيّر مسارها قبل الهبوط في مطار بن غوريون مع رصد إطلاق صواريخ على إسرائيل

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o