Jul 22, 2025 12:20 PMClock
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وسائل إعلام إسرائيلية: سلاح البحرية يوقف سفينة مشبوهة تم رصدها وهي تبحر على مقربة من شواطئ تل أبيب

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