Apr 20, 2025 5:27 PMClock
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وسائل إعلام إسرائيلية: رئيس الشاباك يطلب تمديدا حتى الغد لتقديم موقفه للمحكمة العليا بشأن التماس ضد إقالته

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