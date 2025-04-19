Apr 19, 2025 2:51 PMClock
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وسائل إعلام إسرائيلية: حدث أمني صعب في قطاع غزة..مروحيات "الجيش الإسرائيلي" تعمل على نقل الإصابات بينها إصابات وصفت بالحرجة في صفوف الجيش

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