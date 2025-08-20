12:13 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وسائل إعلام إسرائيلية: حادث عملياتي في الشمال، نتيجة انفجار قنبلة سورية قديمة في جبل الشيخ كان الجنود يتعاملون معها في الموقع. إصابة 7 جنود، بينهم 4 في حالة خطرة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o