Jun 27, 2025 3:51 PMClock
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وسائل إعلام إسرائيلية: بعد رفض طلب نتنياهو تأجيل جلسات محاكمته قدم اليوم طلب تأجيل جديدا مرفقا بوثيقة سرية

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