Apr 26, 2025 6:35 AMClock
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وسائل إعلام إسرائيلية: بصورة غير عادية بدأوا في اليمن بإطلاق صواريخ نحو مناطق أكثر دقة وهذه المرة نحو قاعدة عسكرية في الجنوب

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