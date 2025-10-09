Oct 9, 2025 7:03 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وسائل إعلام إسرائيلية: بدء جلسة المجلس الوزاري المصغر المخصصة لمناقشة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o