Jun 29, 2025 10:38 PMClock
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وسائل إعلام إسرائيلية: انتهاء اجتماع المجلس الوزاريّ المصغر من دون قرار في شأن الحرب في غزة

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