Jul 6, 2025 5:59 PMClock
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وسائل إعلام إسرائيلية: انتحار جندي إسرائيلي نتيجة اضطراب نفسي ناتج عن مشاركته في الحرب على لبنان وغزة

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