Jul 24, 2025 10:07 AMClock
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وسائل إعلام إسرائيلية: المصابون في عملية الدهس وسط إسرائيل هم جنود كانوا في محطة الحافلات بكفار يونا

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