Jul 2, 2025 2:11 PMClock
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وسائل إعلام "إسرائيلية": المحكمة وافقت على طلب بنيامين نتنياهو عدم الشهادة الأسبوع المقبل بسبب سفره إلى الولايات المتحدة

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