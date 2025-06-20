Jun 20, 2025 8:43 PMClock
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وسائل إعلام إسرائيلية: المجلس الوزاري المصغر أقر 4 أهداف للحرب على إيران أولها إلحاق ضرر جسيم بالبرنامج النووي

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