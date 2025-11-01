9:30 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وسائل إعلام إسرائيلية: القاهرة تتحرك دبلوماسياً في لحظة توتر متصاعدة على الجبهة اللبنانية ـ الإسرائيلية بهدف طرح مقاربة جديدة تمنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة شاملة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o