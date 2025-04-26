Apr 26, 2025 9:34 AMClock
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وسائل إعلام إسرائيلية: العشرات يتظاهرون أمام منزل الرئيس الإسرائيلي في تل أبيب للمطالبة بصفقة تبادل أسرى

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