Apr 21, 2025 10:24 PMClock
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وسائل إعلام إسرائيلية: الشرطة تفرق بالقوة مظاهرة في تل أبيب تطالب بإقالة نتنياهو وتعتقل عددا من المحتجين

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