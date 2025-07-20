Jul 20, 2025 6:54 AMClock
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وسائل إعلام إسرائيلية: الجيش الإسرائيلي ينفذ عملية تفجير ضخمة في مدينة بيت حانون

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