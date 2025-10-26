Oct 26, 2025 7:05 PMClock
أبرز الأحداث
وسائل إعلام إسرائيلية: الجيش الإسرائيلي قتل نحو 330 عنصرًا من حزب الله في الغارات منذ بدء وقف إطلاق النار في لبنان في تشرين الثاني 2024

