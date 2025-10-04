2:43 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وسائل إعلام إسرائيلية: الجيش الإسرائيلي سيبقى في غزة وانسحابه سيكون فقط إلى "الخط الأصفر" خلال مرحلة إطلاق المحتجزين

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o