Jun 25, 2025 10:13 AMClock
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وسائل إعلام إسرائيلية: الإيرانيون يملكون بين 1000 و1500 صاروخ بالستي مع قدرة إنتاج عشرات الصواريخ في الشهر الواحد

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