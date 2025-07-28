Jul 28, 2025 8:27 PMClock
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وسائل إعلام إسرائيلية: الإعلان عن مقتل إسرائيلي متأثرًا بجراحه التي أُصيب بها جراء سقوط صاروخ في منطقة روحوفوت أثناء المعركة مع إيران

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