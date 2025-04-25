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Apr 25, 2025 8:15 AM
أبرز الأحداث
وسائل إعلام إسرائيلية: ارتفاع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 849 منذ بدء الحرب
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القناة 12 عن الجيش الإسرائيلي: قرار بتوسيع العملية البرية في غزة قريبا
2025-05-02 06:10:43
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2025-05-02 06:09:50
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2025-05-02 06:06:33
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القناة 12 عن الجيش الإسرائيلي: سنصدر أوامر استدعاء لقوات احتياط خلال الفترة المقبلة
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إذاعة الجيش الإسرائيلي: الحوثيون استهدفوا شمال إسرائيل بصاروخ باليستي
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بلومبرغ عن مسؤولين: ترمب سيطلب مبلغا قياسيا قدره 1.01 تريليون دولار للإنفاق على الأمن القومي
بلومبرغ عن مسؤولين: الرقم الذي سيطلبه ترمب للإنفاق على الأمن القومي يزيد بنسبة 13% عن السنة المالية الحالية
ليبرمان: لا يمكن لإسرائيل أن تقف صامتة أمام مذبحة رهيبة ضد الدروز في سوريا
صحيفة طهران تايمز: المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية عرقل المفاوضات بضغط من الترويكا الأوروبية
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ترامب يهدد بعقوبات على من يشتري النفط الإيراني
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ترامب يهدد بعقوبات على من يشتري النفط الإيراني
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وزير الصحة عرض مع نقيب الصيادلة شؤون القطاع
بعد وفاة طفلتهم في الحضانة.. العائلة تكشف ما حصل و"الصحة" تتحرك
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6:08 AM
الانتخابات في مناطق الأطراف: الأحزاب تستظل بالعائلات
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إذاعة الجيش الإسرائيلي: الحوثيون استهدفوا شمال إسرائيل بصاروخ باليستي
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6:02 AM
الجيش الإسرائيلي: الصاروخ الذي أطلق من اليمن اعترض بنجاح
6:02 AM
بلومبرغ عن مسؤولين: ترمب سيطلب مبلغا قياسيا قدره 1.01 تريليون دولار للإنفاق على الأمن القومي
6:00 AM
بلومبرغ عن مسؤولين: الرقم الذي سيطلبه ترمب للإنفاق على الأمن القومي يزيد بنسبة 13% عن السنة المالية الحالية
May 1, 2025 10:58 PM
ليبرمان: لا يمكن لإسرائيل أن تقف صامتة أمام مذبحة رهيبة ضد الدروز في سوريا
May 1, 2025 10:56 PM
صحيفة طهران تايمز: المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية عرقل المفاوضات بضغط من الترويكا الأوروبية
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الانتخابات في مناطق الأطراف: الأحزاب تستظل...
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القوات اللبنانية الأعلى اندفاعاً على الأرض
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May 1, 2025 6:36 PM
تعميم جديد للداخلية يهدف إلى ضمان سير العم...
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أبي المنى يتصل ببخاري لبحث أحداث أشرفية صح...
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May 1, 2025 6:03 PM
عمان تعلن تأجيل محادثات أميركا وإيران وخار...
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عدل وأمن
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