Apr 19, 2025 3:34 PMClock
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وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة 5 جنود إسرائيليين على الأقل بعضهم بجروح حرجة جراء استهداف مركبة مدرعة شرقي غزة

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