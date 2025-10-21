Oct 21, 2025 4:57 PMClock
أبرز الأحداث
وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة جنديين إسرائيليين جراء انفجار عبوة ناسفة استهدف دبابة إسرائيلية في خان يونس ظهر اليوم، الجيش الإسرائيلي يحقق في توقيت زرع العبوة

