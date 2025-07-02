Jul 2, 2025 10:35 PMClock
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وسائل إعلام إسرائيلية: "إسرائيل" وافقت على مواصلة المحادثات بشأن إنهاء الحرب حتى بعد انتهاء فترة الـ 60 يوماً

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