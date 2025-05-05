May 5, 2025 4:31 PMClock
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وسائل إعلام إسرائيلية: إسرائيل تمهل "حماس" حتى نهاية زيارة ترامب إلى المنطقة للموافقة على صفقة

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