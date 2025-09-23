Sep 23, 2025 9:58 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وسائل إعلام إسرائيلية: إحتمال عال جدا أن يعقد اجتماع بين نتنياهو والشرع في واشنطن الإثنين المقبل

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o