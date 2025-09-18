Sep 18, 2025 2:56 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وسائل إعلام إسرائيلية: أنباء عن إطلاق نار على جسر الملك حسين ومعلومات عن سقوط إصابتين وتحييد مطلقَيْ النار

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o