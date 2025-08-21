Aug 21, 2025 1:30 PMClock
وسائل إعلام إسرائيلية: أنباء أولية عن عملية عند حاجز عسكري قرب مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية

