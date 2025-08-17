Aug 17, 2025 7:14 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وسائل إعلام إسرائيلية: آلاف الإسرائيليين يستعدون للانطلاق بمسيرة نحو ميدان الرهائن مقابل وزارة الدفاع بتل أبيب

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o