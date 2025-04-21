Apr 21, 2025 9:39 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وسائل إعلام إسرائيلية: آلاف الإسرائيليين خرجوا في تظاهرة عشوائية في تل أبيب تطالب بإقالة نتنياهو

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o