Apr 3, 2025 7:23 AMClock
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وزير مجري: نتنياهو يصل إلى المجر رغم مذكرة التوقيف الصادرة بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية

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